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В Оренбуржье создадут экстерриториальный участок для жителей новых регионов РФ

Создание экстерриториального участка для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планируется в Оренбурге. Об этом сообщает региональный облизбирком.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Находясь на территории Оренбургской области, они смогут участвовать в выборах депутатов Народного Совета ЛНР, Херсонской областной Думы первого созыва, Законодательного Собрания Запорожской области первого созыва, Народного Совета ДНР, которые пройдут в сентябре»,— говорится в сообщении.

Указанный участок под номером 8172 будет находиться в Оренбурге на ул. Советская, д. 41 – в областном Дворце творчества детей и молодежи им. Поляничко. Он будет работать для жителей четырех новых субъектов РФ. При этом если гражданин не сможет прибыть в помещение участка, члены избиркома приедут к нему сами.

Ранее в Оренбуржье был завершен процесс назначения выборов. На них смогут проголосовать около 80 тыс. избирателей.

Георгий Портнов

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