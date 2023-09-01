В Тольятти эсер решил выйти из партии после отмены его регистрации на выборы в гордуму

Депутат думы Тольятти Иван Попов и руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПЗП) решил выйти из партии. Об этом он сообщил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com Фото: VK.com

«Принял решение о выходе из Социалистической политической партии “Справедливая Россия - За Правду”. Соответствующее заявление отнес в местное отделение партии. Продолжаю работать, занимаюсь сельским хозяйством. Подробности расскажу позже»,– говорится в сообщении.

В конце августа ТИК аннулировала регистрацию Ивана Попова на выборы в городскую думу нового созыва. О причинах такого решения господин Попов обещал рассказать после выборов.

Подробнее – в материале «Ъ-Волга» «Депутат выбыл из игры».

Ани Айвазян