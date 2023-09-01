«Из группы "Арсенал" точно выйдет»

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. 32 команды были разбиты на 8 групп. Самые яркие матчи, ожидания экспертов, группы «жизни» и «смерти», а так же главные фавориты турнира с точки зрения букмекеров — в материале спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Самой сложной группой после жеребьевки Лиги чемпионов эксперты в России почти единодушно признали компанию под литерой F, где собрались ПСЖ, «Боруссия» (Дортмунд), «Милан» и «Ньюкасл». И далеко не все считают парижан фаворитами.

А вот букмекеры в ПСЖ верят. В «Лиге ставок» победу команды Луиса Энрике в самом престижном турнире континента можно взять с коэффициентом 15. Ниже коэффициенты только у «Манчестер Сити», мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала». Хотя футбольный аналитик Константин Клещев считает, что нынешний ПСЖ может даже не выйти из этой группы: «Я вполне допускаю, что ПСЖ, который испытывает большие внутренние проблемы, связанные с кризисом и в менеджменте, и в составе, может занять третье место и выбыть в Лигу Европы. Именно это имеется в виду, когда говорят о "группе смерти"».

И все же поверить в то, что Лигу чемпионов в этом сезоне вдруг выиграет ПСЖ, даже со всеми проблемами, можно, а вот реально рассуждать о триумфе конкурентов парижан по группе значительно сложнее. «Лига ставок» предлагает взять победу в турнире «Милана» или «Боруссии» за 35, а «Ньюкасла» — за 25.

Любопытно, что поклонники ПСЖ вообще считают, что им повезло с жеребьевкой, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Все хлопают в ладоши — нет в группе "Реала", нет "Баварии". "Ньюкасл" тоже все же не "Манчестер Сити". Я лично считаю, что, наоборот, возможно, "Пари Сен- Жермен" сейчас предстанет в наилучшем виде».

Но вот кому действительно повезло, так это действующему победителю турнира «Манчестер Сити» и «Барселоне». Команда Пепа Гвардиолы попала в группу G, где встретится с «Лейпцигом», «Црвеной Звездой» и швейцарским «Янг Бойз». А «Барселона» в группе H сыграет с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». Конечно, в Лиге чемпионов могут случиться разные неожиданности, но здесь лучше против фаворитов не ставить, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Если кто-то собирается ставить на соперников грандов, нужно очень серьезно подумать, прежде чем принимать такие решения. Явные фавориты в этих группах есть».

Что касается представителей нашей страны в Лиге чемпионов, то главный герой, по крайней мере, по сообщениям в прессе, пока Арсен Захарян. Его «Реал Сосьедад» попал в группу D к «Бенфике», «Интеру» и «Ред Булл Зальцбург». Комментатор Константин Генич во время репортажа тут же отметил, что в противостоянии миланского клуба и басков мы увидим любопытную встречу: «Арсен Захарян едет в Милан к "Интеру", к Генриху Мхитаряну. Свидание какое».

Но рассчитывать всерьез на что-либо в этом сезоне Лиги чемпионов клубу Захаряна сложно. Коэффициент в «Лиге ставок» на успех «Реал Сосьедад» в турнире составляет 100. Есть, конечно, коэффициенты выше, например, победу португальской «Браги» можно взять в «Лиге ставок» за 350, а «Црвены Звезды» — за 500, но эти расклады скорее для фантазеров. Реальные же игроки, скорее всего, возьмут вторую подряд победу «Манчестер Сити» за 3,5. Команда сохранила состав, победный настрой и, самое главное, бюджет.

Кстати, второй по стоимости игроков клуб в Лиге чемпионов прямо сейчас — это лондонский «Арсенал». Он уступает только «Сити», и звезды из Лондона, которые будут бороться в этой Лиге чемпионов за победу, тянут на €1,15 млрд. Сейчас взять победу «Арсенала» в «Лиге ставок» можно с коэффициентом 17. По крайней мере, из группы B, где «Арсенал» будет играть с «Севильей», ПСВ и «Лансом», Лондон точно выйдет.

То же самое без труда должны сделать «Бавария» и «Реал». Но перед этим они подарят нам две яркие вывески. «Бавария» сыграет в группе A с «Манчестер Юнайтед», а «Реал» в группе C сойдется с «Наполи», где по прежнему феерит Хвича Кварацхелия. Так что ждем начала сезона 19 сентября. А завершится все 1 июня будущего года финалом в Лондоне на «Уэмбли».