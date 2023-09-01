В ЯНАО замглавы бюджетной организации получил должность по поддельному диплому

Сотрудник бюджетной организации «Центр физкультуры и спорта» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получил должность, предоставив поддельный диплом о высшем образовании. По результатам проверки прокуратуры Шурышкарского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права), сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

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По данным прокуратуры, исполняющий обязанности директора предоставил фальшивый диплом для трудоустройства на должность заместителя директора. Он использовал документ в течение 10 лет.

Прокуратура утвердила обвинение, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Согласно статье, сотруднику грозит ограничение свободы на срок до одного года или принудительные работы на срок до одного года.

Напомним, ранее в Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) суд признал поддельным диплом депутата городской думы.

Полина Хабарова

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