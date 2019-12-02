Суд признал поддельным диплом депутата думы Пять-Яха

Суд Пять-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ) удовлетворил требование городской прокуратуры о признании недействительным документов о высшем образовании депутата местной думы Дмитрия Авдеева, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения были выявлены во время проверки МУПа «Управление городского хозяйства Пыть-Яха», где Дмитрий Авдеев занимал должность заместителя директора по развитию производства. Как уточнили в пресс-службе ведомства, при получении высшего образования в Тюменском государственном архитектурно-строительном университете (ТюмГАСУ) в 2002 и 2010 годах, Дмитрий Авдеев представил диплом Кунгурского автотранспортного колледжа и справку об обучении в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ), которые он якобы получил в 1998 и 2007 годы. Документы позволили ему поступить в ТюмГАСУ и по сокращенной программе получить специальности «юрист-менеджер» и «инженер».

Сотрудники прокуратуры установили, что указанные документы никогда ему не выдавались, и направили иск в суд. Судья признал полученный в ТюмГАСУ диплом, являющиеся обязательным требованием к замещению должности директора МУПа, недействительным.

«С должности Авдеев был уволен в апреле после представления в МУП представления прокуратуры. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. На настоящий момент у городской думы нет оснований по лишению его депутатских полномочий. Быть депутатом можно и без образования — здесь нет обязательных требований»,— рассказал заместитель прокурора города Анатолий Друзин. По его словам, возбудить уголовное дело в отношении Дмитрия Авдеева не удалось из-за истечения срока давности.

Ранее прокуратура уже выявляла факты использования поддельных документов о высшем образовании у депутатов Тинганова и Зайцева. По словам господина Друзина, господин Тинганов сложил с себя депутатские полномочия в весной. Господина Зайцева суд оштрафовал на 10 тыс. руб.

В январе 2019 года в отношении экс-замглавы, начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа») за использование поддельных документов о высшем образовании для получения второго высшего образования.

Анастасия Реутова