Суд отправил в СИЗО директора Северо-Западного лесничества

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября для директора Северо-Западного лесничества (филиал ЛОГКУ «Ленобллес») Натальи Мищенковой, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

30 августа ей предъявили обвинение в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, совершенной группой лиц и по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст.260 УК РФ). Госпожа Мищенкова против меры возражала, просила домашний арест. Подробности дела не сообщаются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следственный отдел по г. Приозерск СУ СК России по Ленинградской области передал в суд уголовное дело в отношении бывшего лесничего ЛОГКУ «Ленобллес», которого обвиняют в приготовлении к получению взятки и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он помог бизнесмену осуществить незаконные рубки за взятку, которую не смог получить, так как незаконную деятельность пресекла полиция. По информации правоохранительных органов, ущерб от рубки елей оценили в 104 млн руб.

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