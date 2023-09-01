В Подмосковье изъяли 270 кг героина

В Наро-Фоминске Московской области сотрудники правоохранительных органов изъяли у иностранного гражданина около 270 кг наркотиков. Предположительно, это был героин. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если экспертиза подтвердит, что в изъятой партии находится героин, это будет крупнейшая партия такого наркотика, изъятая в России за последнее время.

В феврале 2022 года сотрудники ФСБ и МВД изъяли более 31 кг героина стоимостью 185 млн руб. В пересчете на эту цену 270 кг героина должны стоить 1,6 млрд руб.

Анастасия Ларина