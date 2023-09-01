Перекладка теплотрасс в Самаре завершится в сентябре

Ремонт и модернизация всех 18 теплосетевых объектов из основного перечня в Самаре будет закончена до конца первой декады сентября текущего года. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«В целом из 18 основных объектов, где изначально в этом году были запланированы перекладки теплотрасс, на 15 участках все монтажные схемы собраны»,— говорится в сообщении.

Работы завершаются на участках на ул. Губанова, ул. Каховской и в районе перекрестка пр. 9 Мая и пер. Карякина. Монтажные схемы подготовят до 5 сентября. Работы на Волжском проспекте завершены более чем на 90%.

Ранее чиновники заявили об окончании ремонта дорог в Самаре по нацпроекту. Были обновлены 42 объекта.

Георгий Портнов