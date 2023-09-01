Курский Курчатов атакован беспилотником, повреждено одно здание

Утром 1 сентября город Курчатов, где расположена Курская АЭС, был атакован украинским беспилотником. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

Первоначально сообщалось, что два аппарата повредили административное здание и жилой дом.

Позднее господин Старовойт уточнил, что подтвердилось попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно был поврежден фасад.

«Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один»,— отметил глава региона.

В предыдущий раз украинские беспилотники атаковали Курчатов 14 июля, они были сбиты. Тогда власти РФ обвинили страны-члены НАТО, поставляющие Украине беспилотные летательные аппараты, в спонсировании ядерного терроризма.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Олег Мухин