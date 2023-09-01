В Екатеринбурге два автомобиля загорелись после столкновения

В Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел на ул. Реактивная, 110.

Сейчас на месте аварии работают несколько нарядов ГИБДД, которые выясняют причины произошедшего. Движение в районе ДТП временно ограничено, водителей отправляют в объезд.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал об аварии в Березовском, где пьяный автомобилист снес автобусную остановку, где стояла пенсионерка. По итогу женщина скончалась от полученных травм.

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