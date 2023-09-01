В Березовском пьяный водитель снес остановку и насмерть сбил пенсионерку

Около Березовского (Свердловская область) пьяный водитель снес автобусную остановку и насмерть сбил 68-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Инцидент произошел днем 31 августа на 9 км трассы Березовский — Белоярское водохранилище.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Nissan NV200 ехал на большой скорости со стороны водохранилища. Не справившись с управлением, он наехал на пенсионерку, стоящую на остановке, а затем съехал в кювет. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

В ГИБДД сообщили, что водитель — житель Екатеринбурга, который имеет стаж вождения 21 год. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался три раза. В ходе освидетельствования выяснилось, что в момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что отмечал свой день рождения, после чего пьяный поехал в город.

По факту аварии идет следствие.

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