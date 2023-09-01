Силовики установили подозреваемых в угрозах минировании зданий в Хакасии

Правоохранительные органы Хакасии установили личности звонивших с угрозами о минировании зданий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

По данным ведомства, в августе двое неработающих жителей позвонили на телефон Центра обработки вызовов экстренных служб (112) с сообщениями о готовящемся взрыве на территории Абакана и минировании жилого дома в Абызе. В ходе проверки эта информация не подтвердилась. Допрашивавшим их следователям злоумышленники подтвердили факты звонков с ложными сообщениями о терактах. Следователи возбудили уголовное дело.

В августе Черногорский городской суд Хакасии приговорил к шести месяцам ограничения свободы работника золотодобывающей компании за ложное сообщение о террористе-смертнике. 44-летний обвиняемый позвонил на номер 112 и сообщил о прибытии поездом в Абакан террориста-смертника для организации теракта.

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Илья Николаев