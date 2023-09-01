В Москве госпитализирован кандидат на пост главы Хакасии

Кандидат на пост главы Хакасии, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол госпитализирован в Москве с осложнением после перенесенного перитонита. Об этом сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном отделении «Единой России» (РО ЕР), выдвинувшей его кандидатом.

31 августа господин Сокол в своем Telegram-канале сообщил об отмене запланированной встречи с избирателями в Черногорске и срочной поездке в Москву. В тот же день он встретился в столице с вице-премьером Викторией Абрамченко и гендиректором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Как писал «Ъ-Сибирь», 21 июля Сергей Сокол был госпитализирован в Абаканскую межрайонную клиническую больницу. Медики диагностировали у политика перитонит и прооперировали его. 1 августа кандидат на пост главы Хакасии сообщал, что выписался и находится дома. Как рассказали в РО ЕР, Сергей Сокол, несмотря на рекомендации врачей, не стал соблюдать постельный режим, встречался с жителями и чиновниками.

Выборы главы Республики Хакасия пройдут 8-10 сентября.

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Валерий Лавский