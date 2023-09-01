Павлюченкова проиграла во втором круге US Open

Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Элине Свитолиной в матче второго круга US Open. Игра прошла в Нью-Йорке и закончилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной.

32-летняя Павлюченкова занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом является выход в финал Roland Garros в 2021 году. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым.

Матчи US Open проводят на покрытии «хард», соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд составляет $65 млн.

Лаура Кеффер