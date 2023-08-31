Самсонова вышла в третий круг US Open

Людмила Самсонова обыграла немецкую теннисистку Тамару Корпач в матче второго круга Открытого чемпионата США. Игра продлилась 1 час 17 мин и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

В следующем круге Самсонова встретится с победительницей матча между американкой Мэдисон Киз и бельгийкой Яниной Викмайер.

24-летняя Самсонова занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Матчи US Open проводят на покрытии «хард». Турнир продлится до 10 сентября. Его призовой фонд составляет $65 млн.

Лаура Кеффер