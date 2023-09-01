07 Грейдерский захват

Китайские производители обеспечили рост российскому рынку спецтехники

07 Заемщиков ограничили в средствах

ЦБ урезал банкам лимит на закредитованных граждан

07 Операторы нагостились

Доля отелей под управлением международных сетей снизилась

08 Солнце нагрело с процентами

Инвесторы в СЭС добились повышенной индексации для новых проектов

08 К проверяющим зачастили с проверками

Крупные аудиторские компании готовятся к визитам из казначейства

08 Запрос рождает одолжение

Ожидания карточных заемщиков приблизились к банковским возможностям

09 Код в помощь

Сбербанк и «Яндекс» создают аналоги GitHub Copilot

09 Рыба пошла против течения банкротства

Камчатский завод «Сокра» требует со Сбербанка 3,44 млрд рублей

09 Бизнес пошел в контрразведку

Спрос на услуги предотвращения киберинцидентов растет

10 По рассрочному делу

Рынок BNPL в России быстро растет и может попасть под регулирование