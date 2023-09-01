07 Грейдерский захват
Китайские производители обеспечили рост российскому рынку спецтехники
07 Заемщиков ограничили в средствах
ЦБ урезал банкам лимит на закредитованных граждан
07 Операторы нагостились
Доля отелей под управлением международных сетей снизилась
08 Солнце нагрело с процентами
Инвесторы в СЭС добились повышенной индексации для новых проектов
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Крупные аудиторские компании готовятся к визитам из казначейства
08 Запрос рождает одолжение
Ожидания карточных заемщиков приблизились к банковским возможностям
09 Код в помощь
Сбербанк и «Яндекс» создают аналоги GitHub Copilot
09 Рыба пошла против течения банкротства
Камчатский завод «Сокра» требует со Сбербанка 3,44 млрд рублей
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Спрос на услуги предотвращения киберинцидентов растет
10 По рассрочному делу
Рынок BNPL в России быстро растет и может попасть под регулирование