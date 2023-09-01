Драка в ТЦ «Ривьера» в Москве оказалась постановочной

Участники драки, произошедшей на пресс-конференции бойцовской лиги «Наше дело» в московском ТЦ «Ривьера», признались, что она была частью шоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, в полицию доставили несколько участников драки, их число не приводится. «Позже они признались, что драка была специально спровоцирована и была частью шоу», — уточнил собеседник агентства.

Инцидент произошел ранее сегодня, 31 августа. Массовую драку на эскалаторе засняли прохожие. На записи видно, как 20 человек дерутся возле эскалатора в ТЦ, еще около 30 человек наблюдали за конфликтом со стороны.

На сайте бойцовской лиги «Наше дело» говорится, что организация проводит бои профессиональных спортсменов, а также бои с участием публичных личностей — блогеров, артистов, рэперов и телеведущих.

Лаура Кеффер