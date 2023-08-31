Над Брянском с помощью антидронового ружья и карабина сбиты три БПЛА

Над Брянском с помощью антидронового ружья и специального карабина сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что экстренным службам о БПЛА сообщили граждане. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны позднее сообщило, что около 10:00 «пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА» по объектам на территории России.

«Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа»,— написал господин Богомаз в Telegram.

По словам губернатора Брянской области, в результате атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне, 30 августа, об атаке беспилотников сообщили власти сразу нескольких российских регионов. Взрывы прогремели в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. Во Пскове был атакован аэропорт. В результате повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».