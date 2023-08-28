В Петербурге могут ввести единый тариф для электричек в пригороды

Правительство Санкт-Петербурга обсуждает с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией (АО «СЗППК») возможность введения единого тарифа на проезд в городских электричках, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Ответ опубликован в Telegram-канале парламентария в понедельник, 28 августа.

«Правительство Санкт-Петербурга совместно с АО «СЗППК» рассматривает возможность установления фиксированного размера оплаты проезда железнодорожным транспортом в пределах административных границ Санкт-Петербурга»,— отмаетил господин Поляков.

Также вице-губернатор уточнил, что Смольный прорабатывает вопрос о возможности организации тактового движения пригородных поездов на Сестрорецком направлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бесплатный проезд для льготников в Петербурге появится не раньше 2024 года.

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