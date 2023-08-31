В Краснодаре изменят автобусный маршрут № 56

Завтра, 1 сентября, в Краснодаре изменится автобусный маршрут №56, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Схема движения скорректирована в связи с открытием новой школы № 100-ф в поселке Плодородном на улице Александра Сапрунова.

Автобусы № 56 будут курсировать в обоих направлениях от улицы Якова Кобзаря по улице Сапрунова, Багряной до улицы им. 75-летия Победы.

С 28 августа в Краснодаре запущен новый автобусный маршрут №83. Он начинается от улицы Екатеринодарской до поселка Колосистого. В мэрии отмечают, что автобусная линия обеспечит детей из Садов Калинино беспересадочной поездкой к школам №106, 99 и 68.

Наталья Решетняк

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