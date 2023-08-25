В Краснодаре запустят новый автобусный маршрут №83

В Краснодаре с 28 августа будет запущен новый автобусный маршрут №83. С перевозчиком заключен брутто-контракт. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Маршрут начинается от улицы Екатеринодарской до поселка Колосистого. В мэрии отмечают, что автобусная линия обеспечит детей из Садов Калинино беспересадочной поездкой к школам №106, 99 и 68.
Всего на линию выйдет четыре автобуса, которые будут курсировать с интервалом в 5-10 минут.
В начале года депутаты городской думы Краснодара согласовали выделение денег на запуск автобусного маршрута №89, который соединит микрорайоны Гидростроителей и Новознаменский.
С 22 августа в краевой столице изменилась стоимость проезда в городском транспорте. Одна поездка в трамвае, троллейбусе и автобусе КТТУ подорожала на 5 руб., до 40 руб.
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