В Екатеринбурге 31 августа выпало 44% от месячной нормы осадков

В четверг, 31 августа, в Екатеринбурге выпало 44% от месячной нормы осадков. Об этом в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщил синоптик Алексей Пулин.

За 12 часов в регионе выпало около 22 мм осадков. По данным канала, за четыре дня в Екатеринбурге выпало 69 мм осадков, а месячная норма — 75 мм.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, в области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 18 м/с. Небольшое потепление в Екатеринбурге ожидается уже в начале следующей недели, когда прекратятся дожди, а температура повысится до +19 градусов.

Полина Хабарова

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