В День знаний в Свердловской области ожидаются ливни и сильный ветер

В пятницу, 1 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Так, во время плохой погоды следует оставаться дома. Необходимо закрыть все окна и двери, а также соблюдать технику пожарной безопасности. На улице нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев.

Напомним, небольшое потепление в Екатеринбурге ожидается уже в начале следующей недели, когда прекратятся дожди, а температура повысится до +19 градусов.

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