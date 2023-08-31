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На фестивале университетского спорта свердловчане получили более 50 медалей

Спортсмены из Свердловской области на Международном фестивале университетского спорта завоевали 53 медали. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в их число входят 20 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых медалей. Большинство из этих наград вручено уральским пловцам, самбистам и дзюдоистам

По данным правительства, за время проведения фестиваля было проведено 205 соревнований по 14-ти летним видам спорта. Во время состязаний были разыграны 197 комплектов наград.

Соревнования проходили в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В них приняли участие спортсмены из 281 вуза 36 стран. Среди них: Азербайджан, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Белоруссия, Сербия, Китай, Таджикистан, Узбекистан.

Напомним, на церемонии закрытия главный редактор газеты «Советский спорт» Андрей Иванов и президент Российского студенческого спорта Сергей Сейранов вручили премии фестиваля.

Полина Хабарова

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