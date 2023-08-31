В Екатеринбурге прошла церемония закрытия Международного фестиваля университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта завершился в Екатеринбурге. Церемония закрытия прошла в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

На церемонии закрытия главный редактор газеты «Советский спорт» Андрей Иванов и президент Российского студенческого спорта Сергей Сейранов вручили премии фестиваля.

В номинации «Лучший спортсмен» приз получила спортсменка из Бразилии Латиса Сильва, она завоевала семь наград в плавании.

В номинации «Лучший игрок» победителем стал волейболист из Бахрейна Хусейн Али Хусейн Абдула Али Ахсен.

Соревнования проходили в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В них приняли участие спортсмены из 281 вуза 36 стран. Среди них: Азербайджан, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Белоруссия, Сербия, Китай, Таджикистан, Узбекистан.

«Все когда-то начинается и все когда-то заканчивается. Было разыграно более 200 комплектов наград. Мы вложили в создание наград частичку своей души и сердца, и я рад, что эти награды разъедутся по многим странам и континентам»,— сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии закрытия. Руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов особую благодарность выразил 2,2 тыс. волонтерам, которые помогли в организации мероприятия.

Международный фестиваль университетского спорта стал заменой XXXII Всемирных летних студенческих игр (Универсиады-2023). В рамках фестиваля прошли соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3 на 3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

Елена Медведева

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