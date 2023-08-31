СвЖД откроет в Тюмени новый учебный корпус для детской железной дороги

Свердловская железная дорога (СвЖД) в будущем учебном году откроет новые учебные классы для детской железной дороги (ДЖД) в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, для этого было отремонтировано здание по улице Товарное шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

В новом корпусе подготовлены кабинеты для изучения систем электрификации и управления движением поездов, работы вокзальных комплексов и информационных технологий на железнодорожном транспорте. Завершение установки оборудования запланировано к октябрю — началу учебного года на ДЖД.

Здание соединили с главным корпусом теплым переходом. В третьем корпусе (соседнее здание) тоже пройдет реконструкция. Там разместят кабинеты, в которых можно будет пройти ознакомительное обучение по профилю «путевое хозяйство».

После реконструкции у Тюменской ДЖД будет в общей сложности три учебных здания. По данным СвЖД, это позволит расширить штат преподавателей, а также ежегодно принимать на обучение в полтора раза больше юных железнодорожников.

Тюменская ДЖД — это профориентационный центр, где ежегодно проходят обучение около 500 детей. В течение учебного года они изучают технические дисциплины и основы железнодорожного дела — вагонное хозяйство, технологию организации движения поездов, занимаются моделированием и макетированием на 3D-оборудовании.

Напомним, СвЖД возобновляет на будущий учебный год действие льготного проезда для школьников и студентов. С 1 сентября по 15 июня им будет предоставляться скидка 50% на проезд в пригородных электричках.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте