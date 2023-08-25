В Петербурге с июня 2024 года коммунальные платежи повысятся на 4,9%

В текущем году в Санкт-Петербурге не планируют индексировать размер платежа за коммунальные услуги. Повышение произойдет в июле 2024 года, рассказал глава комитета по тарифам Алексей Малухин в ходе «нулевых чтений» по проекту бюджета на 2024-2026 гг. в Законодательном собрании 25 августа.

«С 1 июля 2024 года планируется повышение на уровне 4,9% в соответствии с прогнозом на уровень инфляции»,— сказал господин Малухин.

В текущем году плата за водоснабжение и водоотведение, электроэнергию, поставки газа и твердого топлива (для владельцев печного отопления), а также за обращение с ТБО останется неизменной.

На сегодняшний день средний платеж за ЖКУ в Петербурге составляет 2,6 тыс. руб., в Ленобласти – 3,6 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предварительно доходы бюджета Петербурга в 2024 году составят 1,17 трлн рублей.

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