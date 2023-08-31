Акции производителей марихуаны в США перешли к росту

Акции американских производителей марихуаны значительно растут на открытии торгов четверга, сообщает Reuters. Оптимизм инвесторов вызван тем, что накануне Bloomberg сообщил о желании властей страны признать марихуану безвредной.

По данным Bloomberg, 29 августа высокопоставленный чиновник Министерства здравоохранения и социальных служб США направил письмо администратору Агентства по борьбе с наркотиками Энн Милгрэм, призывая переквалифицировать марихуану в наркотик третьего класса в рамках закона о контролируемых веществах. Сейчас она относится к наркотическим веществам первого класса, что запрещает ее использование в медицинских целях из-за «высокой степени вызываемой зависимости». Однако, по мнению Минздрава, это не соответствует действительности, и марихуана является наркотическим средством, вызывающим «от умеренного до низкого уровня физической и психологической зависимости». В тот же день Минздрав сообщил, что уведомил о своих выводах по поводу вреда марихуаны для здоровья человека президента страны Джо Байдена. Министерство и Агентство по борьбе с наркотиками готовили этот отчет по просьбе президента в течение 11 месяцев.

Сейчас потребление марихуаны остается под запретом на федеральном уровне, однако уже почти 40 штатов легализовали ее потребление в той или иной степени. В большинстве случаев речь идет о медицинском использовании марихуаны. Доклад может стать первым шагом на пути к легализации марихуаны на федеральном уровне.

На фоне этих новостей акции компаний, занимающихся производством или торговлей марихуаной, начали стремительно расти на сегодняшних торгах. Котировки акций таких компаний выросли от 3% до 14%.

Кирилл Сарханянц