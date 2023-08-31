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Коммерсантъ FM
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X Corp. получила лицензии на платежные операции в нескольких штатах США

Корпорация X Илона Маска получила лицензии на право проводить платежные операции с валютами или деньгами в семи штатах США, сообщает Coindesk. Этот процесс длится уже несколько месяцев, а свою последнюю лицензию компания получила на текущей неделе от властей Род-Айленда.

По данным издания, X Corp. занялась получением лицензий с начала лета и с июня успела получить разрешения на проведение платежных операций в Аризоне, Мэриленде, Джорджии, Мичигане, Миссури и Нью-Гемпшире. При этом лицензия, выданная на текущей неделе властями Род-Айленда, позволяет компании проводить операции не только с долларами или другими национальными валютами, но и с криптовалютами.

О намерении Илона Маска внедрить в социальную сеть X (тогда еще Twitter) собственную платежную систему сообщалось еще в ноябре 2022 года. Об этом господин Маск заявил в ходе встречи с рекламодателями, которая состоялась 9 ноября прошлого года. Тогда же компания подала официальную заявку на регистрацию Twitter как платежного оператора.

Кирилл Сарханянц

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