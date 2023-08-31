Ярославский суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата в депутаты

В Ярославский областной суд поступил иск об отмене регистрации кандидата в депутаты облдумы восьмого созыва Руслана Полкуева, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде уточнили, что иск подал кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу №17 Андрей Ершов к Волжской территориальной избирательной комиссии города Рыбинска. В иске кандидат поясняет, что кандидат Руслан Полкуев, выдвинутый также по округу №17, нарушает закон.

«Полкуев Р. с целью повлиять на волеизъявление граждан на предстоящих выборах в период с июля по август 2023 года выполнял работы по ремонту дорожного покрытия в ряде дворов в границах избирательного округа с использованием работников и техники организации, директором которой он является»,— говорится в иске.

Суд принял иск к рассмотрению, оно назначено на 1 сентября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что кандидат в депутаты и действующий депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин («Справедливая Россия») написал заявление в полицию по факту распространения агитационного материала с негативной информацией о нем.

Алла Чижова