Петербуржцы назвали Mercedes-Benz класса E самым стильным и безопасным автомобилем

Петербуржцы составили рейтинг самых стильных и безопасных моделей автомобилей за последнее тридцатилетие. Соответствующий опрос провели аналитики сервиса Авто.ру. Эксперты опирались на параметры оценки дизайна экстерьера, безопасности и надежности.

По результатам исследования, самым стильным автомобилем за последние 30 лет стал Mercedes-Benz Е-Класс поколения 2013 – 2016 годов. Второе место в списке лидеров занял BMW 3 серии 2015 – 2020 годов выпуска. Третьим в топе определили Opel Astra 2012 – 2018 годов. Следующим — Volkswagen Golf (2012 – 2018 гг.), затем — Ford Kuga (2012 – 2017 гг.) и BMW 5 серии (2012 – 2017 гг.). Закрывает рейтинг Mazda 6 (2012 – 2015 гг.).

Также эксперты заявили, что за 10 лет пользователи чаще всего отзывались о BMW и Mercedes, как о самых защищенных автомобилях. Следовательно, наиболее безопасным автомобилем, согласно опросу, стал Mercedes-Benz E-Класс 2013 – 2016 годов выпуска. Далее идут BMW 3 серии F30 facelift (2015 – 2020 гг.). Далее в этом сегменте перечислены Volkswagen Golf (2012 – 2017 гг.), BMW 3 серии F30 (2011 – 2016 гг.), Audi A6 (2011 – 2014 гг.), BMW 5 серии (2013 – 2017 гг.), Opel Astra (2012 – 2018 гг.), Volkswagen Tiguan (2016 – 2020 гг.) и Ford Kuga (2012 – 2016 гг.).

Петербуржцы, по данным исследования, отмечают представителей южнокорейского и чешского автопрома наиболее надежными на рынке. Рейтинг возглавил Kia Rio поколения 2017 – 2020 годов. Вторым лидирующим автомобилем стал Skoda Rapid (2017 – 2020 гг.). Следующий — Hyundai Solaris (2014 – 2017 гг.), потом — Ford Kuga (2012 – 2016 гг.). Заключительный в рейтинге — BMW 5 серии (2013 – 2017 гг.).

Кроме этого, в исследовании предоставлены данные о средней стоимости автомобиля с пробегом — 1,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 162,2% в сравнении с прошлым годом вырос покупательский спрос на автомобили с пробегом.

Елизавета Цветкова

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