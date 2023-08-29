В Петербурге увеличился спрос на подержанные иномарки

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 162,2% в сравнении с прошлым годом вырос покупательский спрос на автомобили с пробегом, ввезенные в Россию из-за рубежа, подсчитали в сервисе «Авито авто».

Предложение за это время также выросло. В июне и июле 2023 года предложение на такие автомобили увеличилось на 184,5% относительно показателя за такой же период прошлого года.

Средняя цена на подержанное авто из-за рубежа составила почти 3,32 млн руб. Доля таких автомобилей в структуре предложения на выросла на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего продают следующие марки: BMW, Toyota, Volkswagen, Kia, Hyundai. Самый популярный автомобиль у продавцов – BMW X3.

В конце июля «Ъ-СПб» сообщал, что продажи автомобилей с пробегом в Петербурге в I полугодии 2023 года выросли на 21%.

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