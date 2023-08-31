К новому учебному году в петербургских школах восстановили теплосети

В Санкт-Петербурге повысили надежность теплоснабжения более 100 образовательных учреждений и разместили три новых светофора вблизи школ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, ГУП «ТЭК СПб» провела реконструкцию трубопроводов для 16 школ и 27 детских садов, большая часть из которых находится в Колпинском районе. Аналогичные работы для 66 образовательных учреждений выполнило АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Помимо этого, к Дню знаний энергоресурсами обеспечили 28 образовательных учреждений, которые были введены в эксплуатацию в текущем году.

В преддверии учебного года вблизи петербургских школ начали работу три новых светофора, рассказали в администрации. Устройства по регулированию движения появились у дома 6 по Звенигородской улице, на пересечении улицы Морской Пехоты и проспекта Маршала Жукова, а также на перекрестке улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара. До конца года планируется установить еще 35 светофоров у 50 образовательных учреждений в 10 районах Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к 1 сентября в бывшем здании завода «Русский Рено» откроется школа.

Елизавета Горовая

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