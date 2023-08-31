В Приморье у Пуциловского водохранилища рухнули четыре пролета

В Пуциловском водохранилище на реке Казачка Уссурийского городского округа потоком воды смыло четыре бетонных пролета. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия».

Днем поток воды разломал левую стенку дамбы и поломал отбойники. После этого из Пуциловки начали вывозить жителей: были эвакуированы 170 человек, среди которых 30 детей. Ближе к вечеру рухнули сразу четыре бетонных пролета. Теперь только два таких пролета отделяют от воды Пуциловку и еще одно село — Богатырку.

Из-за ливней на фоне тайфуна на прошлой неделе в селе Пуциловка затопило большую часть домов. Добраться до села автомобилем можно только в объезд, преодолевая дополнительные 80 км.

Жители Пуциловки записали видеообращение, в котором пожаловались на действия местных властей. «Только 11 августа нас посетили МЧС, привезли малость хлеба и воды. На этом вся помощь закончилась»,— жаловались жители. Для проверки информации о том, что жителям Пуциловки не доставляют помощь, на место выехал городской прокурор Уссурийска Дмитрий Дениш.

С 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун «Ханун». После него пришел второй тайфун — «Лан». За ливнями последовали сильные паводки, затопившие около 4,6 тыс. жилых домов. По всему Приморью эвакуировали как минимум 2,8 тыс. человек. Ранее в Уссурийске прорвало дамбу, которую сделали для сдерживания паводков.

Анастасия Ларина