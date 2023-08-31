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Коммерсантъ FM
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Google назвала дату премьеры смартфона Pixel 8

Компания Google официально назвала дату премьеры новых фирменных смартфонов — модели Pixel 8 и Pixel 8 Pro покажут через месяц после премьеры iPhone 15.

Как сообщает американская компания, показ смартфонов и других продуктов — ожидается обновление беспроводных наушников Pixel Buds Pro и первых умных часов Pixel Watch — состоится 4 октября. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке и второй год подряд состоится в офлайн-формате, но с прямой трансляцией в интернете.

Напомним, ранее появилась информация, что премьера нового поколения смартфона iPhone пройдет 12 сентября на мероприятии Wonderlast.

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