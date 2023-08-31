В Петербурге задержали подозреваемую в краже мощей Николая Чудотворца

Полиция задержала 69-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которую подозревают в похищении ларца с частицей мощей Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области, сообщили в пресс-службе МВД России.

По предварительной информации, 30 августа в период с 12 до 16 часов женщина пришла в храм Усекновения главы Иоанна Предтечи на Набережной улице и попросила вынести мощи. Затем она взяла ларец, в котором хранятся мощи, и ушла. Украденное нашли у нее к квартире. В ближайшее время мощи вернут в храм.

О пропаже накануне заявил в полицию настоятель храма. В храме позднее рассказали 47news, что знают, кто унес церковную реликвию.

Мощами называют останки людей, причисленных церковью к лику святых. Мощи святых являются объектом почитания в Православной, Католической и других христианских церквях, имеющих апостольское преемство.

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