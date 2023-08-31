В Ленинградской области из храма пропала капсула с мощами Святого Николая

Из Храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи, расположенного на Набережной улице в Кировске Ленинградской области, похитили капсулу с мощами Николая Чудотворца, сообщает 47channel.

О пропаже накануне заявил настоятель храма. Церковная реликвия хранилась в специальной капсуле, которая стояла в ларце на подставке. По его словам, капсула пропала между 12:00 и 16:00 30 августа. Изданию 47news в храме рассказали, что там знают, кто похитил реликвию. По мнению священнослужителей, вор переоделся в немолодую прихожанку.

«Прихожане обратились к настоятелю с просьбой поклониться мощам Святого Николая. Это одна из храмовых святынь. Он разрешил, на час. С 11 до 12. Ларец вынесли в центр зала. В этот промежуток мощи и пропали. По человеку, который это сделал есть полные данные. В храме установлена сигнализация, ведётся видеонаблюдение, картинка пишется. Всё видно — как заносили, как выносили. Думаю, что 2-3 дня и мощи вернутся»,— сообщили 47news в Храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

Мощами называют останки людей, причисленных церковью к лику святых. Мощи святых являются объектом почитания в Православной, Католической и других христианских церквях, имеющих апостольское преемство.

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