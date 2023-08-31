Иск об отмене закона о реновации направили в Верховный суд

Санкт-Петербургский городской суд приостановил производство по коллективному иск петербуржцев к властям об отмене местного закона о реновации, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В мае Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил возобновить его рассмотрение, однако после этого решение кассации обжаловал губернатор города Александр Беглов, поэтому дело было направлено в Верховный суд России.

Закон Санкт-Петербурга №444-59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) в Санкт-Петербурге», который стал известен как «закон о реновации», был принят городскими депутатами 29 июня 2022 года. Он предусматривает проведение реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970, то есть в жилых домах, которые называют «хрущевками». Документ вызвал общественную дискуссию: жители домов, которые попали под реновацию, посчитали, что нарушаются их права. Они утверждали, что их дома могут быть снесены, а они таким образом, будут лишены частной собственности. В августе 2022 года в городской суд с коллективным иском обратились Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая. К иску присоединилось еще больше 230 горожан. Истцы посчитали, что закон противоречит некоторым положениям Конституции, а также жилищного и градостроительного кодексов.

В октябре того же года действие некоторых спорных положений закона было приостановлено по инициативе губернатора Петербурга. Городской суд Петербурга на этом основании прекратил производство по коллективному иску, однако истцы с этим не согласились, потому что приостановка закона не означает его отмену. В администрации заявили, что планируют внести изменения в закон с учетом мнений горожан. Тогда же в Заксобрании по инициативе спикера Александра Бельского начал работать общественный штаб по вопросам КРТ. В его состав вошли 99 человек: депутаты заксобрания, представители органов исполнительной власти, общественной палаты, районные активисты, эксперты и лидеры мнений.

Основные споры вокруг закона связаны с определением критериев домов, подлежащих расселению (к ним относятся все хрущевки 1957–1970-х годов постройки), а также с условиями переселения. Гражданам не гарантируется, что новое жилье будет находиться хотя бы в том же районе, где находилось старое (хотя некоторые депутаты предлагали ограничить зону расселения одним муниципалитетом), и будет таким же по метражу. Кроме того, закон не оставляет горожанам возможность выбирать между компенсацией за жилье и получением новой квартиры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комиссия Совета законодателей РФ по жилищной политике рекомендовала не вносить на рассмотрение Госдумы поправки, предложенные петербургским Общественным штабом по вопросам комплексного развития территорий.

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