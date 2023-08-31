В Ростовской области стоимость моторного топлива продолжает расти

Стоимость моторного топлива в Ростовской области продолжает увеличиваться, следует из данных Росстата. Больше всего — на 1,5 руб. — подорожало дизельное топливо.

По информации ведомства, средняя цена за один литр бензина марки АИ-92 за последнюю неделю увеличилась с 51,96 руб. до 52,30 руб. АИ-95 подорожал с 57,49 руб. до 58,10 руб. Стоимость АИ-98 увеличилась с 66,11 руб. до 66,72 руб. Цена на дизельное топливо также возросла с 59,31 руб. до 60,96 руб.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности и энергетики Ростовской области взяло на контроль ситуацию с растущим спросом на моторное топливо в регионе. Ажиотаж вызван возросшим транспортным трафиком в Крым, сообщили тогда донские власти.

Анастасия Назарова