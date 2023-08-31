Задержан водитель «Нивы», насмерть сбивший ребенка в Успенском районе Кубани

В Успенском районе Краснодарского края задержан водитель автомобиля Lada 212140 («Нива»), который сбил 12-летнюю девочку на обочине и скрылся с места происшествия. Ребенок умер в автомобиле скорой помощи.

«Успенским районным судом избрана мера пресечения в отношении местного жителя 1988 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ»,— сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фигурант заключен под стражу на срок два месяца.

ДТП произошло днем 29 августа около дома по улице Карла Маркса в селе Маламино. Предварительно установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на девочку, которая шла по краю проезжей части.

Наталья Решетняк

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