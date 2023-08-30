В Успенском районе водитель «Лады» насмерть сбил 12-летнюю девочку и скрылся

В Успенском районе водитель «Лады» сбил 12-летнюю девочку, которая шла по краю дороги. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.

Авария произошла 29 августа в 16 часов в селе Маламино на улице Карла Маркса. Водитель «Лады» превысил безопасную скорость движения и наехал на 12-летнюю девочку, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части. От полученных травм ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.

Водитель с места ДТП скрылся. Однако полицейские в результате розыскных мероприятий установили его личность, им оказался 35-летний местный житель. В ГУ МВД возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Татьяна Ручкина

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