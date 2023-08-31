Эксперты рассказали, как научить детей грамотно обращаться с деньгами

Навыки финансовой грамотности необходимо формировать с детства. Умение рационально распоряжаться собственным бюджетом — это важный шаг ребенка на пути к самостоятельности, рассказывает детский и подростковый психолог Светлана Котляренко.

Первое с чего необходимо начать — обозначить, каким образом у ребенка появляются деньги и куда он их может потратить. Причем эти правила меняются с учетом возраста.

«Если говорить о каких-то общих принципах, можно отметить, что деньги лучше не давать за выполнение домашней работы, оценки, помощь семье. Можно, условно, “платить” ребенку за выполнение тех задач, которые мы поручаем сторонним людям. Например, за мойку машины или за прополку огорода. Дело в том, что мы ценим только то, во что мы вкладываемся»,— отметила психолог.

В каждой семье по-разному определяют, как тратить деньги, на что и в каком объеме. Однако общий принцип — деньги нужно тратить на то, что не угрожает жизни и здоровью ребенка. Второй важный принцип — не тратить все сразу, учиться копить, контролировать свои желания, не совершать импульсивных покупок, подумать, а действительно ли, я этого хочу.

Светлана Котляренко приводит пример: на день рождения ребенку подарили крупную сумму и он начинает покупать все подряд, потому что не выдерживает напряжения от обладания такими средствами. Простимулировать привычку откладывать часть дохода можно поощрением: если в конце месяца ребенок потратил не всю сумму, премировать его.

«Наиболее удобным способом развития у детей финансовой грамотности является наличие у ребенка личной банковской карты. Согласно статистике Сбера, сегодня уже 2,5 млн детей, а это 17% всех младших и средних школьников в России, пользуются детскими картами, а Краснодарский край входит в тройку лидеров по количеству их выдач, наряду с Москвой и Московской областью»,— прокомментировала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

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