В Ростовской области 1 сентября будут усилены меры безопасности

В День знаний на территории Ростовской области в связи с проведением праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

«Во всех школах области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. В период проведения мероприятий, будут усилены меры безопасности на территории всей области»,— сообщается в ответе представителей властей.

Напомним, в текущем году принять учеников готовятся 3 тыс. образовательных учреждений. На линейки 1 сентября в этом году придут 462 тыс. школьников, в том числе 51 тыс. первоклассников.