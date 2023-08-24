На ремонт и оснащение донских школ в 2023 году было направлено 5,5 млрд рублей

Власти Ростовской области в текущем году направили на ремонт и оснащение региональный учреждений образования 5,5 млрд руб. Об этом в ходе ежегодной августовской педагогической конференции сообщил глава Ростовской области Василий Голубев. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«К 1 сентября в Ростовской области подготовлено почти 3 тыс. образовательных организаций, в которые придут 462 тыс. школьников, в том числе 51 тыс. первоклассников, к занятиям приступят также 87 тыс. студентов колледжей и техникумов»,— рассказал глава области.

По словам господина Голубева, благодаря выделенному на капремонт финансированию в размере 4 млрд руб. в регионе удалось обновить 44 школы, детсада и колледжа. Еще 1,5 млрд руб. было направлено на оснащение учебных заведения.

Также в текущем году власти открыли образовательные площадки в 49 муниципальных образованиях. С началом учебного года в области откроется семь IT –кубов и 67 «Точек роста».

В правительстве также отметили, что с 1 сентября в Ростовской области будет введен профориентационный минимум для школьников, где учеников будут знакомить с наиболее значимыми производствами региона.

«На педагогов возложена важная роль по воспитанию чувства гражданственности, это особенно актуально в Год 270-летия атамана М.И. Платова и 80-летия освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков»,— сообщает пресс-служба правительства области.

Анастасия Назарова