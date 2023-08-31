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В Самарской области запускают систему экстренного оповещения населения

С 1 сентября текущего года вводится в эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения в Самарской области. Распоряжение регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Система будет использоваться в регионе в двух зонах химического заражения. За ее эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии будет отвечать департамент по вопросам общественной безопасности. Оборудование системы передается в оперативное управление Центру по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, а также в собственность региональному ГУ МЧС и органам местного самоуправления.

Ранее в Самарской области проводилась проверка систем оповещения. В связи с этим чиновники попросили жителей региона сохранять спокойствие.

Георгий Портнов

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