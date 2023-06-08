В Самарской области могут включить сирены

Тестовое краткосрочное включение сиренно-речевых установок возможно в отдельных районах Самарской области в первой половине июня. Это связано с проведением приемочных испытаний комплексной системы экстренного оповещения. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Администрация Самары

В Самаре это может произойти в четверг, 8, и в пятницу, 9 июня. В Новокуйбышевске – в четверг, 8 июня, в Тольятти, Жигулевске и Сызрани 14, в Отрадном, а также в Кинельском и Нефтегорском районах – 15 июня. Работы до середины указанного месяца проводит департамент информационных технологий Самарской области.

В связи с возможным включением сирен чиновники просят жителей региона сохранять спокойствие. Ранее сирены в Самаре включали в начале марта текущего года.

Георгий Портнов