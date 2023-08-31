Молодого сотрудника газовой службы в Ижевске будут судить за воспламенение газопровода

В столице Удмуртии перед судом предстанет 21-летний сотрудник газораспределительной организации, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, инцидент произошел в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В день происшествия молодой человек проводил плановую проверку и техническое обслуживание газового оборудования в квартире многоквартирного жилого дома на улице Ленина. Однако работник пренебрег правилами и инструкциями, в результате чего произошла утечка газа с возгоранием газопровода и воспламенением помещения квартиры. В результате происшествия пострадала пожилая жительница квартиры. Пенсионерку госпитализировали с инфарктом. Огонь также повредил квартиру и имущество.

Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.