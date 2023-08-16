21-летнего работника газовой службы в Ижевске обвиняют в утечке газа

В пожаре, произошедшем в жилом доме по улице Ленина в феврале, обвиняют 21-летнего сотрудника газораспределительной организации. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, обвинение предъявлено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, 13 февраля молодой человек проверял техническое обслуживание газового оборудования в квартире жилого дома на улице Ленина. При этом он нарушил правила производства работ, что привело к утечке газа с возгоранием газопровода и воспламенением помещения квартиры.

В результате инцидента пожилую жительницу квартиры с инфарктом доставили в медицинское учреждение. Огонь повредил квартиру и имущество.

В ходе расследования дела провели ряд сложных судебных экспертиз, чтобы установить причинно-следственную связь между действиями сотрудника газовой службы и последствиями. Допросили сотрудников газораспределительной организации и учебного центра, осуществляющего подготовку специалистов газовой отрасли, а также собственники квартир и сотрудники управляющей компании.