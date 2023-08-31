На ЗАЭС прошла очередная ротация инспекторов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС в очередной раз сменился состав инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они по-прежнему продолжат наблюдение и оценку состояния безопасности станции, говорится а сообщении официального Telegram-канала ЗАЭС.

Инспекторы МАГАТЭ работают на станции почти год — с сентября 2022 года. Решение о наблюдательной миссии было принято после визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Российские войска взяли станцию под контроль в начале военной операции. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом»).

О ситуации на станции — в материале «Ъ» «МАГАТЭ предоставили крышу».

Леонид Уварчев