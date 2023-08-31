Бывшего замгубернатора Томской области и главу Томского района вновь поместили под стражу

В Томской области Ленинском райсуд изменил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Томской области Евгению Паршуто и экс-главе Томского района Александру Терещенко. Подсудимых поместили под стражу до 20 ноября текущего года, сообщили в пресс-службе Томского облсуда.

3 августа 2023 года суд изменил меру пресечения обвиняемым на домашний арест. «Не согласившись с решением суда первой инстанции, гособвинитель обжаловал его, указав на отсутствие оснований для изменения меры пресечения. Томский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора, изменив чиновникам меру пресечения на заключение под стражу», — рассказали в прокуратуре региона.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в октябре 2022 года следователи задержали бывшего замгубернатора Томской области Евгений Паршуто по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве школы. Аналогичные обвинения были предъявлены главе Томского района Александру Терещенко и замначальника управления территориального развития администрации района Анастасии Елизаровой.

В декабре 2019 года управление территориального развития администрации Томского района заключило с ООО «Спецмонтажстрой» контракт на строительство общеобразовательной школы в селе Корнилово за 325 млн руб. По окончании работ ООО «Строительная лаборатория» в 2020 году выявило множество нарушений и направило в «Спецстроймонтаж» более 20 предписаний об их устранении, но подрядчик этого не сделал, считает СКР. По данным правоохранителей, Евгений Паршуто был в курсе об установленных нарушениях, тем не менее он дал распоряжение начальнику госинспекции строительного надзора вернуть документы проверки, препятствующие оплате выполненных работ, а главе департамента строительства и архитектуры Томской области поручил подготовить соглашение о расторжении контракта со «Строительной лабораторией». Помимо этого, Евгений Паршуто дал указание замглавы районе принять работы и произвести оплату подрядчику на сумму в 14 млн руб.

В начале июня этого года прокуратура также утвердила обвинительное заключение подрядчику, который занимался работами на объекте. Его обвинили по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Глава компании намерено распорядился использовать кирпич более низкого качества для хищения бюджетных средств, считает надзорное ведомство. В ходе предварительного следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Александр Киселев